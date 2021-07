Baustopp an der Grunewaldstraße : Wohnkomplex bedroht Privatsphäre

Die geplanten Mehrfamilienhäuser drängen unmittelbar an den Garten von Anna Neuhäuser – hier mit ihrem Vater Michael Loy und Hund Ella. Foto: Norbert Prümen

Geldern An der Grunewaldstraße in Veert grenzen zwei geplante Mehrfamilienhäuser unmittelbar an das Grundstück von Anna und Tobias Neuhäuser. Im Rechtsstreit mit der Stadt hat das Ehepaar einen ersten Punktsieg errungen.