Digitalisierung in Geldern : Realschule An der Fleuth freut sich über neue Tablets

Geldern Die Klasse 8a wurde jetzt mit einem kompletten Satz iPads ausgestattet. Weitere Klassen sollen folgen. Langfristig ist eine 1:1-Ausstattung vorgesehen.

Die Realschule An der Fleuth ist bei der Digitalisierung einen Schritt weitergekommen. Schulleiter Wilfried Schönherr und sein Stellvertreter Torben Sowinski gaben einen ersten Klassensatz iPads an die Schüler aus. „Die 8a ist die erste Klasse, die damit ausgestattet wird“, erklärt Sowinski. „In den nächsten Monaten werden auch die Klassen 8b und 8c ihre iPads erhalten, danach ist die siebte Jahrgangsstufe an der Reihe“, so die Schulleitung.