Realschule An der Fleuth auf Distanzunterricht vorbereitet Realschule probt für den Ernstfall

Es gab wenig Probleme. Das Kollegium unterrichtete sechs Stunden laut Stundenplan aus den Klassenräumen heraus, um die Leistungsfähigkeit des Schulnetzes zu testen, die Schüler folgten von zu Hause dem Unterricht. Die Teilnahme an Videokonferenzen war nur für wenige nicht möglich, kompliziert oder durch Störungen beeinträchtigt. „Vorab geäußerte Skepsis war also unbegründet. Die Fortbildung am Dienstag hatte auch das Kollegium zielgerichtet vorbereitet und dazu beigetragen, dass dieses sich beim Unterrichten wohl und sicher fühlte. Dies geht aus einer direkt im Anschluss an den Unterricht durchgeführten Evaluation hervor. Gleichzeitig wurden noch Tätigkeitsschwerpunkte ermittelt, an denen das Kollegium, als auch die Schülerschaft noch weiterarbeiten möchten“, so die Bilanz von Schulleiter Schönherr. Vor allem die „Stolpersteine“, die erst bei der Durchführung des Distanzunterrichts bewusst geworden sind, werden nach Aufarbeitung zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität führen. Die Schulleitung plant daher in Absprache mit dem Kollegium weitere Mikro-Fortbildungen und eine Auffrischung am Ende der Sommerferien.