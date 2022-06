Finanzberatung für den Nachwuchs : „Money-Check“ hilft Realschülern durch den Finanzdschungel

Geldern Das gemeinsame Projekt der Caritas und der Volksbank hat schon mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern geholfen, besser mit ihrem Geld umzugehen.

(RP) Neues Handy oder unüberlegtes Onlineshopping – Schüler können schnell in eine Schuldenspirale geraten, wenn sie den Überblick über ihre Finanzen verlieren. Das Projekt „Money-Check“ soll ihnen durch den Finanzdschungel helfen. Um die Jugendlichen auf mögliche Probleme hinzuweisen und sie für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu sensibilisieren, haben der Caritasverband-Geldern-Kevelaer und die Volksbank an der Niers vor fünf Jahren das schülerorientierte Projekt ins Leben gerufen. „Seit dem Start im Jahr 2017 haben wir mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Finanzen näher gebracht“, erläutert Andrea Leenen-Dicks, Projektverantwortliche und Schuldnerberaterin der Caritas . Inzwischen ist Money-Check für mehrere Schulen sogar fester Bestandteil im Schuljahr.

Zuletzt fand das Projekt an der Realschule An der Fleuth in Geldern statt. Alle Klassen nahmen teil. In mehreren Doppelstunden erhielten die Jugendlichen einen Einblick und eine praxisorientierte Schulung zum gewissenhaften Umgang mit Geld. Dabei ging es beispielsweise um Haushalts- und Budgetplanung und um Verträge. Allesamt keine einfachen Themen. „Das Ziel unseres Projektes ist, dass die Schüler eigenverantwortlich mit Geld umgehen können und stets den Überblick über ihre finanzielle Situation behalten“, so Leenen-Dicks. „Im Projekt erhalten die Jugendlichen das nötige Rüstzeug – und natürlich ein Abschlusszertifikat, das den Lernerfolg dokumentiert.“