Die Erwartungen und Hoffnungen Reaktionen von CDU, SPD und Grüne auf den neuen Pächter vom Eyller See

Auch mit den Stimmen von CDU-, SPD- und Grünen wurde Bürgermeister Dirk Möcking beauftragt, einen neuen Betreiber für den Eyller See zu suchen und gleichzeitig mit dem bisherigen Betreiber eine einvernehmliche Einigung zur Übergabe des Badebetriebes zu erzielen. „Nach der Sitzung des Gemeinderates am 14. Februar können wir jetzt endlich Vollzug melden“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, Rainer Hufschmidt. „Mit Philipp Brand, bekannt vom Brand’s Vistro in Rahm, hat sich ein junger Geschäftsmann gefunden, der den Eyller See zukünftig betreiben wird“, so der erfahrene Kommunalpolitiker.