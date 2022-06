Gemeindemitarbeiter erklärt warum : Issumer bekommen zu viel gezahlte Abwassergebühren zurück

Issum Wer fristgerecht Widerspruch eingelegt hat, erhält Geld zurück. Das Oberverwaltungsgericht NRW hatte die bisherige Abrechnungsmethode in Frage gestellt. Der Bund der Steuerzahler hatte auf dieses Urteil extra Verbraucher hingewiesen.

Alexander Alberts von der Gemeinde Issum bringt Licht ins Dunkel. Über die Abwassergebühr muss die Gemeinde nicht nur die laufenden Kosten reinholen, also beispielsweise die Entsorgung des gebrauchten Wassers. Über die Gebühren müssen auch Kosten wie die Instandhaltung der Rohre bezahlt werden können. Dazu hatten viele Kommunen in der Vergangenheit eine besondere Verzinsung als Grundlage genommen. Dabei ist zu unterscheiden, wie der Kanal als Anlagevermögen in die Gebühren mit eingerechnet wird. Die Abschreibung kann zum einen nach Anschaffungswerten eingerechnet werden. Man könne aber auch alternativ den Wiederbeschaffungswert anhalten, wie viel das Netz also heute kosten würde, erklärt Alberts. Das Problem: bei dieser Rechenart ist der Inflationsaufschlag doppelt in den Gebühren.