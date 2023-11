Einschränkungen ab Mittwochabend Streik der Lokführer-Gewerkschaft trifft den Niersexpress

„Es ist bei einem Streik immer etwas schwierig, das genau vorherzusagen, aber nach unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit rechnen wir mit einem Komplettausfall für die Dauer des Streiks“, sagt Tom Nowak, Pressesprecher der Rhein Ruhr Bahn. Genau darauf bereitet sich das Unternehmen auch vor, was dazu führen wird, dass es bereits vor 22 Uhr zu ersten Einschränkungen und Zugausfällen beim Niersexpress kommen wird. „Wir werden Züge so abstellen, dass wir am Donnerstag nach Streikende möglichst schnell wieder einen normalen Ablauf erreichen können“, erklärt Nowak. Betroffen sind demnach alle Züge, die am Mittwoch nach 20 Uhr in Kleve oder Düsseldorf starten sollten. Diese fahren nicht mehr. Und auch nach Streikende am Donnerstag um 18 Uhr sei vorübergehend mit Einschränkungen zu rechnen, bis der Betrieb sich normalisiert habe.