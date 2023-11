Chaos beim RE10 So ist der Niersexpress nicht zukunftstauglich

Zu denken geben sollte auch, dass das Technik-Problem eigentlich das vermeintlich kleinere sein sollte. Der Personalmangel droht in Zukunft noch gravierendere Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr zu haben. Beim konkreten Beispiel von vor zwei Wochen war ein Mitarbeiter im Stellwerk erkrankt und konnte nicht ersetzt werden. Auch hier ist wieder die DB Netz zuständig. Die hat daraufhin beschlossen, das Stellwerk in Randzeiten überhaupt nicht zu besetzen. Das kam nicht zum ersten Mal vor und führt stets dazu, dass wieder Ersatzbusse fahren müssen. Dass mehrere Busfahrer das auffangen müssen, was ein fehlender Stellwerksmitarbeiter verursacht, ist schon auf den ersten Blick ineffektiv. Doch kommt noch hinzu, dass die Busfahrer, die allerorts für die Bahn den Ersatzbetrieb stemmen, den Verkehrsunternehmen für die regulären Buslinien fehlen, was wiederum dort zu ausgedünnten Fahrplänen führt. So sucht die Niag beispielsweise gerade dringend Busfahrer.