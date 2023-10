Vorfall zwischen Aldekerk und Kempen Beton-Hund stoppte den Niersexpress

Nach dem spektakulären Vorfall auf der Bahnstrecke zwischen Aldekerk und Kempen hat die Polizei jetzt weitere Details mitgeteilt. Wie berichtet, war der Niersexpress am Donnerstag gegen 5.40 Uhr in Richtung Kempen unterwegs und dort gegen ein Hindernis gefahren. Der Zugführer stoppte sofort den RE10. Der Niersexpress war dabei so stark beschädigt worden, dass der Zug seine Fahrt nicht weiter fortsetzen konnte. Die Bahnstrecke wurde daraufhin gesperrt.