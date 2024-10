„Das macht so keinen Spaß mehr“ Ausfälle bei jedem zweiten Niersexpress am Brückentag

Pendler brauchten am Freitagmorgen wieder starke Nerven: Der Niersexpress fuhr sehr unregelmäßig, jede zweite Verbindung fiel aus. Los ging es schon in den frühen Morgenstunden, die Fahrt um 4.54 Uhr zwischen Kleve und Düsseldorf konnten Pendler vom Niederrhein nicht antreten. Diese Probleme zogen sich durch den ganzen Morgen, bis hin in den Vormittag. Immer wieder gab es Ausfälle am Brückentag.