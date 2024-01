Bahnübergang und Stellwerk defekt Wieder Ausfälle beim Niersexpress

Wieder gab es Probleme beim Niersexpress. Erst streikte am Montag ein Bahnübergang in Meerbusch-Osterath. Danach sorgte ein defektes Stellwerk in Neuss für Zugausfälle. Doch bevor es zu diesen großflächigen Problemen kam, war erst einmal ein einzelner Zug betroffen. Um 6.44 Uhr musste der RE 10 von Kleve in Richtung Düsseldorf in Kempen stoppen – der Zug war defekt, die Fahrgäste mussten aussteigen und auf einen folgenden Zug warten.