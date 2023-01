Defektes Stellwerk in Bedburg-Hau 13 Zugausfälle beim Niersexpress

Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Niersexpress nicht für Probleme sorgt. Vergangenes Jahr wurde die Strecke für 70 Millionen Euro modernisiert, die Stellwerke digitalisiert. Doch gerade die machen immer wieder Probleme und fallen aus. Für den Betrieb der Stellwerke ist die Deutsche Bahn, nicht die Rhein Ruhr Bahn verantwortlich. Erst am 9. Januar trafen sich der Vertreter der Deutschen Bahn, der Rhein Ruhr Bahn und der Politik im Düsseldorfer Landtag zu einem Krisengespräch. Ergebnis: Die Bahn spielt bis zum 31. Januar drei Updates auf die Stellwerke, die die Probleme endlich beheben sollen. Erst am Wochenende wurde das erste Update aufgespielt, die Technik komplett überholt. Doch schon am Montag gab es Ausfälle.