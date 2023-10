Zwischen Aldekerk und Kempen Niersexpress fährt gegen Betonklotz

Der Niersexpress ist am Donnerstagmorgen zwischen Aldekerk und Kempen mit frontal gegen einen Betonklotz gefahren, der im Gleisbett lag. Wie Rhein-Ruhr-Bahn-Sprecher Tim Nowak auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war der Zug in Richtung Düsseldorf unterwegs und stieß um kurz vor 6 Uhr mit einer „Betonstatue“ zusammen. „Der Zugführer hat gemerkt, dass er gegen etwas gestoßen ist. Aber der Zug konnte noch weiterfahren“, sagte Nowak. Also fuhr er in den nächsten Bahnhof nach Kempen, kontrollierte den Zug und stellte Schäden an der Seite vom Niersexpress fest. Daraufhin wurde die Bundespolizei alarmiert, die die Strecke untersuchte – und einen Betonklotz fand. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.