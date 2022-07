Schienenersatzverkehr nicht betroffen : Fahrplanänderung beim Niersexpress

Der Halt in Bilk wird am 19. Juli in den frühen Morgenstunden nicht angefahren. Foto: Eirik Sedlmair

Niederrhein Am 19. Juli gibt es veränderte Fahrtzeiten beim Niersexpress. Die Bahnhöfe in Düsseldorf werden zum Teil gar nicht angefahren, stattdessen fahren die Züge dann nach Duisburg.

Am 19. Juli fährt der Niersexpress mit einem verändertem Fahrplan. Die Verbindungen um 4.26 Uhr und 5.26 Uhr ab Krefeld Hbf nach Düsseldorf Hbf werden ab Krefeld-Oppum ohne Zwischenhalt nach Duisburg Hbf umgeleitet. Während die erste Verbindung nach regulärem Fahrplan um 4.26 Uhr abfährt, startet der nachfolgende Zug bereits um 5.15 Uhr in Krefeld Hbf. Fahrgäste, die ihre Reise nach Meerbusch-Osterath oder Düsseldorf-Bilk um 4.26 Uhr starten, müssen den Schienenersatzverkehr (SEV) um 4.35 Uhr ab Krefeld-Oppum nutzen. Fahrgäste, die ihre Reise nach Meerbusch-Osterath oder Düsseldorf-Bilk um 5.15 Uhr starten, nutzen bitte die RE 7 um 5.39 Uhr ab Krefeld-Oppum, die in Meerbusch-Osterath und Neuss hält. Ab Neuss Hbf besteht um 5.57 Uhr Anschluss an die RE 13 Richtung Düsseldorf-Bilk. Der Halt Düsseldorf Hbf wird nicht bedient.

Die Verbindungen der RE 10 am 19. Juli um 5.38 und 6.08 Uhr ab Düsseldorf Hbf in Richtung Krefeld starten jeweils acht Minuten später um 5.46 beziehungsweise 6.16 Uhr ab Duisburg Hbf und fahren über Krefeld-Oppum nach Krefeld Hbf. Die Bahnhöfe Düsseldorf-Bilk und Meerbusch-Osterath werden nicht bedient. Für die erste Verbindung nutzen Reisende mit Ziel Meerbusch-Osterath den SEV ab Düsseldorf-Bilk um 5.18 Uhr, der in Meerbusch-Osterath um 5.39 Uhr Richtung Krefeld-Oppum fährt. Für die Folgeverbindung nutzen Reisende mit Ziel Meerbusch-Osterath den RE 13 um 5.51 Uhr ab Düsseldorf-Bilk Richtung Neuss Hbf – in Neuss Umstieg in RE 7 Richtung Oppum.