Immer wieder Ausfälle „Es geht nicht mehr“ – Petition zum Niersexpress gestartet

Der 24-Jährige ist inzwischen kein Schüler mehr, sondern ist Sachkundiger Bürger für die SPD in Kleve, engagiert sich bei Fridays for Future, studiert in Köln und arbeitet zudem noch in Kevelaer. Für seine Strecken nimmt er den Niersexpress, ein Auto hat er nicht. Jetzt sagt Berbalk: „Ich kann nicht mehr.“ Die aktuellen Zustände seien nicht mehr tragbar.