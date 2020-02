Razzia in vier Städten : Schlag gegen Schleuser – 24 Personen in Haft

Niederrhein Ein Schlag gegen die Schleuserkriminalität ist den Behörden gelungen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld sowie die Bundespolizeiinspektion Kleve am Donnerstag meldeten, wurden am Mittwochmorgen vier Objekte in Krefeld, Oberhausen, Köln und Straelen gleichzeitig durchsucht. In Oberhausen war dazu auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.