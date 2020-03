Kriminalität in Geldern : Jugendliche Räuber erbeuten Armbanduhr

Auf dem Bahnhofsvorplatz von Geldern ereignete sich der Raub. Foto: Verena Kensbock

Geldern Ein Raubüberfall hat sich am späten Donnerstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz in Geldern ereignet. Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren griffen einen 18-jährigen Mann aus Kevelaer und einen 17-jährigen Mann aus Geldern an.

