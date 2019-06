Geldern : Mann in Geldern ausgeraubt und verletzt

Mann in Geldern ausgeraubt und verletzt

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Geldern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Geldern Zu einem Raub auf offener Straße kam es am Samstag gegen 10 Uhr.

Ein 41-Jähriger aus Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg) lief laut Polizei vermutlich im Bereich Haagsche Allee in Geldern. Da der Geschädigte ortsunkundig ist, kann der Tatort derzeit noch nicht genau lokalisiert werden.

Nachdem er männliche Stimmen hinter sich wahrgenommen hatte, wurde ihm von hinten in die Tasche seines Kapuzenshirts gegriffen und die Geldbörse entnommen. Anschließend wurde er zu Boden gestoßen.

Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein und verletzte sich leicht. Die beiden männlichen Täter können nicht näher beschrieben werden. Sie haben sich in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent unterhalten. Zeugen wenden sich an die Polizei in Geldern, Telefon 02831 1250.