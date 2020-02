Karneval im Altbierdorf : Möhnensturm auf Issums Rathaus mit großer Feier im Bürgersaal

Issum Diese Frauen sind gekommen, um zu herrschen. Mit gehäkelten Schultertüchern, gewandet mit langen, dunklen Röcken, die Gesichter verdeckt durch Gummimasken, statteten sie dem Issumer Bürgermeister einen Besuch ab.

Die Möhnen waren los. Auf die Frage, was sie ausgerechnet in das Altbierdorf führt, antwortet eine der auf alt getrimmten Damen: „Weil ich endlich den Bürgermeister entmachten kann.“ Die Möhne neben ihr kichert unter ihrer Gummimaske. Bürgermeister Clemens Brüx lässt sich von einer Möhne kampflos die Krawatte abschneiden und kündigt an, auch bei der Schlüsselübergabe keinen Widerstand zu leisten. Die Möhnen sind begeistert. Der Bürgermeister auch. „Ihr wisst ja gar nicht, was ihr mit der Schlüsselübernahme vor euch habt“, sagt der Rathaus-Chef. Aber, so seine Forderung, an Aschermittwoch muss der Schlüssel wieder zurück sein.