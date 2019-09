Weltkindertag in Geldern : Rathauspark wird zum Kinderparadies

Am Sonntag gibt es in Geldern viele Aktionen und Mitmachmöglichkeiten zum Weltkindertag.

Kinderträume von einem spannenden Sonntag mit der ganzen Familie – am Sonntag, 15. September, könnte er beim „Weltkindertag“ im Gelderner Rathauspark wahr werden. Ganz sicher ist sich schon der Rotary Club Geldern, denn damit bei den Kleinen nichts in Vergessenheit gerät, möchten die Rotarier mit ihnen „Traumfänger“ basteln. Von 12 bis etwa 17 Uhr bündeln Akteure, die die Interessen der Kinder in Geldern im Blick haben, ihr Wissen, ihre Ideen und Aktionen.

Den Überblick über die vielen schönen Dinge hat Organisatorin Annemie Pellens, vom Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Geldern: „Alle, die sich mit Jugendarbeit und Familien befassen, arbeiten zusammen. Wir bieten Spaß für die Kinder und viele Infos für die Erwachsenen. Zum Beispiel darüber, was alles in Geldern geht in Sachen Familienfreundlichkeit oder warum es wichtig ist, den richtigen Kindersitz im Auto zu haben. Es lohnt sich zu kommen.“ Auf das Kinderparadies direkt an der „Villa von Eerde“ freut sich auch Bürgermeister Sven Kaiser. „Wir laden die Familien gern zu uns ein und ich danke jetzt schon allen, die zu diesem starken Angebot beitragen“, so Sven Kaiser.