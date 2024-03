Gemeinderat in Wachtendonk Abschied von WBV-Politikerin Ruth Bechler

„Wenn man in Rente ist und Enkelkinder hat, ist es an der Zeit die Prioritäten anders zu setzen“, sagte sie. Am 27. April 2006, also vor beinahe 18 Jahren wurde Ruth Bechler erstmals als Ratsmitglied für den Wachtendonker Bürgerverein (WBV) im Rat der Gemeinde Wachtendonk vereidigt. Mit einer kurzen Unterbrechung von 2009 bis 2012, in der Bechler ihre Fraktion als sachkundige Bürgerin unterstützt hat, gehörte sie seitdem dem Rat an und tat dies lange in hervorgehobener Position.