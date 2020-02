Kommunalpolitik : Kerkens Rat verabschiedet Haushalt einstimmig

Die Finanzlage hat sich in den vergangenen Wochen weiter verschlechtert. Das Defizit liegt nun deutlich über zwei Millionen Euro.

Bei so viel Einigkeit musste man bei den Haushaltsreden schon genau hinhören, um die politischen Unterschiede zu erkennen. Rainer Hufschmidt, Fraktionsvorsitzender der CDU, war durchaus schon im Wahlkampfmodus. Er hob die „teilweise mutigen Entscheidungen“ des Rates für die Weiterentwicklung der Gemeinde hervor. Dabei lege besonders die CDU-Fraktion Wert darauf, dass die Maßnahmen auch „bezahlbar sind“. Hufschmidt: „Aufgrund einer jahrzehntelangen verantwortungsvollen Fiskalpolitik können wir uns das alles leisten, ohne uns zu verschulden. Um Kerken auf diesem hohen Niveau zu halten, sehen wir uns jede Maßnahme im Einzeln an und treffen dann unsere Entscheidung ­ auch wenn diese dann hin und wieder unpopulär und nicht im Sinne einiger Kerkener sind.“ Am Beispiel der Sanierung der Dorfstraße in Stenden hob er hervor, dass Kerken nach wie vor die geringsten Anliegerbeiträge weit und breit habe.