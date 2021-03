Ratssitzung in Straelen : Straelens WFG kann weiter arbeiten

Straelen Nach einem Gespräch vor der Ratssitzung verzichteten die Fraktionen von GO/Grüne, Freien Wählern, SPD und FDP zumindest zunächst auf die von ihnen beantragte Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH. Politik soll besser eingebunden werden.

Nach der Kommunalwahl 2014 war der Beirat der WFG abgeschafft worden. In diesem Beirat bestand zuvor für die Ratsfraktionen die Möglichkeit der Teilnahme unter anderem an Unternehmensbesuchen und die Gelegenheit zum Austausch zu Themen der Wirtschaftsförderung. Schon 2019 hatten die Freien Wähler die Auflösung der WFG beantragt. Sie wollten mit ihrem Antrag die Befugnisse des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus stärken. In der WFG würden Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der politischen Gremien beraten. Damals wurde die Entscheidung für die Zeit nach der Kommunalwahl verschoben. Bürgermeister Bernd Kuse argumentierte in der Vorlage für den Rat, dass aus Sicht der Verwaltung die Rechtsform der Wirtschaftsförderung nicht entscheidend für deren Erfolg sei. In Würdigung der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit den beiden Kreditinstituten als Mitgesellschaftern sollte jedoch auf jeden Fall eine einvernehmliche Regelung bezüglich der Zukunft der WFG herbeigeführt werden, auch vor dem Hintergrund der möglichen öffentlichen Wahrnehmung einer eventuellen Auflösung der bestehenden Gesellschaft.