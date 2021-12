Rat Straelen verabschiedet den Haushalt : Fraktionen vermissen langfristigen Plan für Straelen

In Straelen müssen die Sparschweine symbolisch dran glauben, damit der Etat als ausgeglichen gelten kann. Foto: dpa-tmn/Alexander Heinl

Straelen Einstimmig verabschiedete der Rat der Stadt Straelen am Dienstag den Haushalt für 2020. Wobei einstimmig zwar stimmt, weil es keine Gegenstimmen gab. Die Fraktion GO/Die Grünen enthielt sich.

In seirn zu Protokoll gegebenen Rede – auf die große Redeschlacht verzichtete auch Straelen Corona-bedingt – erläutert Hans-Hermann Terkatz, dass seine Fraktion große Bedenken habe, dem Gesamthaushalt trotz der Befürwortung einiger Projekte zuzustimmen. „Da sich aber weder Verwaltung noch wir Fraktionen trotz jährlicher Appelle nicht wirklich mit dem Thema strukturelle Änderung und Absicherung der Finanzkraft für zukünftige Projekte auseinandergesetzt haben, werden wir uns beim Beschluss zum Haushaltsentwurf 2022 in diesem Jahr mehrheitlich enthalten." Allein steht seine Fraktion mit ihrer Forderung nach einem grundsätzlichen Überdenken zur Straelener Politik nicht. Auch in den anderen Reden war das ein Thema.

Annemarie Fleuth blickt in ihrer Rede auf die Corona-Monate zurück. „Zum Glück gab und gibt es diese besondere Qualität des Zusammenhaltes in Straelen. Viele Menschen, besonders im Ehrenamt, leisten Großartiges und sorgen so mit dafür, dass wichtige gesellschaftliche und soziale Strukturen erhalten bleiben und funktionieren“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende. Der vorliegende Haushaltsentwurf greife das gut auf. Er zeichne ein tragfähiges Konstrukt auf, auf dessen Grundlage wir unsere Stadt zukunftssicher weiterentwickeln können. Annemarie Fleuth: „Die Herausforderungen, die Energiewende mitgestalten, sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, werden ebenso berücksichtigt wie die Herausforderungen, unsere Wirtschaftskraft zu erhalten und unsere Lebensqualität dauerhaft zu sichern.“ Sie hebt hervor, dass

Steuern und Gebühren in Straelen weitestgehend stabil blieben. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer bei 370 v.H. sei erneut einer der niedrigsten in ganz NRW. Erfreulicherweise sinken die Abfallgebühren erheblich und die Ankündigung der Stadtverwaltung, angesichts eines Wandels in der Bestattungskultur grundsätzliche Überlegungen zur Entwicklung der Friedhofsgebühren anzustellen, unterstützen wir.

Ähnlich wie die Grünen fehlt auch der Fraktion Freie Wähler - Bürger für Straelen die klare Linie, wohin Straelen in den nächsten Jahren will. Fraktionsvorsitzender Christian Gier: „Entscheidungen und die damit verbundenen Diskussionen wurden immer wieder vom Fachausschuss in den Rat verschoben, was die Konsequenz daraus ist, dass wir als Politik es nicht geschafft haben, der Verwaltung Planungsziele vorzulegen. Deshalb gilt der Appell an die Stadtratsmitglieder und die Mitglieder der Fachausschüsse: Definiert Ziele! Setzt der Verwaltung Rahmen, egal ob es um Bauvorhaben, unsere Wirtschaft und natürlich um den Haushalt geht, den wir mittelfristig von den tönernen Füßen auf ein solides Fundament stellen müssen!“

Die mangelnde Perspektive vermisst auch Dirk Steiner. Der FDP-Fraktionsvorsitzende: „Der Haushaltsplan wirkt auf uns gerade in Bezug auf unsere zukünftige Entwicklung noch etwas blass. Hier können wir noch keine eindeutige Handschrift des Bürgermeisters erkennen. Exemplarisch sei hier das Thema kommunale Energiewende genannt, auf das im Wahlkampf doch großen Wert gelegt wurde.“ Die FDP macht sich weiterhin für die Gründung eigener Stadtwerke stark.