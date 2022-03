Wichtig für Eigentümer in Aldekerk und Nieukerk : Rat Kerken verabschiedet die Gestaltungssatzungen

Kerken Um die Gestaltungssatzungen für Aldekerk und Nieukerk ging es am Mittwoch in der Ratssitzung. Auf die im Entwurf vorgesehene Einschränkung von Solaranlagen wird verzichtet. Man wolle die Energiewende voran bringen.

Um die Gestaltungssatzungen für Aldekerk und Nieukerk ging es am Mittwoch in der Ratssitzung. Nachdem die Denkmalbereichssatzungen vom Tisch sind, greifen nun die Regelungen dieser Satzungen, um die bauliche Qualität in den beiden historischen Ortskernbereichen zu schützen. Die Satzungen betreffen unter anderem die Fassaden, die Dachbereiche oder die Farbgestaltung von Putz- und Klinkerfassaden. Bevor die Sitzungen am Ende einstimmig verabschiedet wurde, wurde aber noch um einige Punkte intensiv gerungen.

Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Photovoltaikanlagen. Der Entwurf sah vor, Anlagen für Solarenergie nur ausnahmsweise zuzulassen – und dann in Bereichen, die vom Straßenraum nicht einsehbar sind. Ulrich Neffe warb für die CDU dafür, angesichts der aktuellen Entwicklung und der gewünschten Energiewende diesen Absatz komplett aus der Satzung zu nehmen. Eigentlich wolle man doch, dass möglichst viel Energie in Zukunft aus Windkraft- und Solaranlagen kommt. Neffe „Bei diesem Thema wollen wir nicht bremsen, sondern es stärken:“ Dem schloss sich ein breite Mehrheit an. Bei der Abstimmung stimmten am Ende nur Bürgermeister Dirk Möcking und Kai Habicht (AfD) für den ursprünglichen Vorschlag. Ellen Westerhoff, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, führte ergänzend aus, dass auch an Denkmal-geschützten Häusern nach Absprache durchaus auch eine Solaranlage möglich sein könnte.