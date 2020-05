Rat Geldern tagt am Donnerstag : Patrick Simon soll Walbecker Ortsbürgermeister werden

Der Gelderner Rat entscheidet nach dem Tod von Udo Simon über die Nachfolge. Die Amtszeit geht bis zur Kommunalwahl. Corona-bedingt tagt das Stadtparlament in der Aula im Lise-Meitner-Gymnasium.

Zu ihrer nächsten Sitzung versammeln sich die Mitglieder des Gelderner Stadtrates am Donnerstag, 7. Mai, ab 18 Uhr in der Aula im Lise-Meitner-Gymnasium. Dort ist in Corona-Zeiten mehr Abstand als im Bürgerforum möglich Unter anderem auf der Tagesordnung ist der Vorschlag der Verwaltung, auch für den Monat Mai auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kitas, der Kindertagespflege, im Offenen Ganztag und in der flexiblen Betreuung in Grundschulen zu verzichten. Eine Entscheidung, die unabhängig davon gelten soll, ob eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird oder nicht. Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist dies im Moment bei 192 Kindern der Fall.