Kampfabstimmungen im Gelderner Rat : Ulrike Michel wird Stellvertreterin von Sven Kaiser

Geldern In geheimen Abstimmungen fielen im Gelderner Rat wichtige Personalentscheidungen. Die CDU stellt alle Ortsbürgermeister. Bärbel Wolters (CDU) wird 1. stellvertretende Bürgermeisterin. Die Kandidatin von SPD und Grünen, Ulrike Michel, eroberte das Amt der zweiten Stellvertreterin.

Zwei Frauen vertreten Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser im ehrenamtlichen Bereich. Der Rat wählte am Dienstagabend in geheimer Abstimmung Bärbel Wolters ( CDU ) zur 1. stellvertretenden Bürgermeisterin (26 Stimmen). Sie war bisher die zweite Stellvertreterin. SPD und Grüne hatten Ulrike Michel vorgeschlagen. Die frühere Rivalin von Kaiser um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters ist nun seine zweite Stellvertreterin (16 Stimmen). Für den zweiten CDU -Vorschlag, Hauke Siebrichs gab es nicht genug Stimmen.

Zu Kampfabstimmungen kam es wie angekündigt auch um die Ämter der Ortsbürgermeister. Wo die Listenverbindung von SPD und Grünen vorne gelegen hatte, schickte die CDU Gegenkandidaten ins Rennen und setzte alle drei in geheimer Abstimmung durch. Am knappsten war es in Geldern, wo Walter Schröder gegen Hejo Eicker mit 21 zu 20 Stimmen gewann. In Hartefeld bleibt Friedhelm Dahl (CDU) im Amt. Er setzte sich mit 25 zu 18 Stimmen gegen Bärbel Hänsch (SPD) durch. In Pont siegte CDU-Kandidat Robert Dams mit 25 zu 18 Stimmen gegen Max Pennings (SPD).