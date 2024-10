Mit 200 km/h über B9 und A40 bei Kerken Raser aus Krefeld verliert Führerschein – trotz aller Anwalt-Tricks

Vorverurteilung, Befangenheit, Fehlurteil, das Ende der Strafprozessordnung – es waren harte Worte, die während des Plädoyers aus dem Munde des Verteidigers kamen. Vor einer Strafe konnte er seinen Mandanten damit am Ende aber ebenso wenig bewahren, wie mit seinen vielfachen Anwalt-Tricks, die er zuvor in der dreitägigen Verhandlung vor dem Amtsgericht in Geldern angewandt hatte. Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde der 29-jährige Angeklagte aus Krefeld am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro verurteilt. Außerdem ist er seinen Führerschein los – für satte 15 Monate.