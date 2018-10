Rap-Musik und Politik

Issum Er sampelt den AfD-Politiker Björn Höcke, tritt mit Adolf Hitler in einen fiktiven Dialog und erhält Hassmails von rechten Gruppierungen – Rapper MC Smook aus Issum mischt Rapmusik mit Politik.

Kindheit MC Smook wuchs in Issum auf und begann bereits in seiner Grundschulzeit zu rappen.

MC Smook „Up“ steht im Titel des Mixtapes für „aufwärts“. Es geht mit Deutschland wieder nach vorne, soll die Botschaft sein. Der Titel ist eine gute Antithese zu Sarrazins Aufhänger „Deutschland schafft sich ab“. Das Album wurde von vielen Blogs und Hip-Hop-Zeitschriften sehr gewertschätzt. Es ist vielleicht mein „Magnus Opus“ (lat. bedeutendstes Werk), nicht was das künstlerische betrifft, sondern im Hinblick auf das Gesamtprojekt. Es war in den letzten zwei Jahren vielleicht das Interessanteste, was ich veröffentlicht habe – insbesondere für Hörer, die tiefer in die Materie eintauchen möchten.