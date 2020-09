Erste Sitzung nach der Kommunalwahl : Rainer Hufschmidt bleibt CDU-Fraktionsvorsitzender

Kerken Die frisch gewählten CDU-Mitglieder in Kerken stimmten über die Ämter in der Partei ab. Auch der stellvertretende Vorsitzender wurde wiedergewählt, Ulrich Neffe führt das Amt weiter aus.

Rainer Hufschmidt wird auch die neue Fraktion der CDU im Kerkener Rat leiten. Das haben die neu gewählten Mitglieder der CDU bei ihrem ersten Treffen beschlossen. Sie bilden ab 1.November die CDU-Fraktion in einer Stärke von 14 Menschen, davon sechs Frauen. Zunächst galt es, eine Geschäftsordnung zu entwickeln. Dazu gab es einige Diskussionen; mit dem einstimmig beschlossenen Ergebnis waren alle Ratsdamen und -herren einverstanden. Die Wahlen zum Fraktionsvorstand verliefen alle einstimmig. Vorsitzender wird wie bisher Rainer Hufschmidt. Auch sein Stellvertreter Ulrich Neffe, der seine letzte Legislatur ankündigte, bleibt im Amt. Neu sind die Schriftführerin Marion Leurs und der Schatzmeister Norbert Kouker. Beisitzerin wird Marie Anstots. Sie hat intern den Status einer stellvertretenden Vorsitzenden, und soll sich so in die Aufgaben von Ulrich Neffe einarbeiten. Anschließend ging es um die Bildung der Ausschüsse, deren Vorsitzende und deren Besetzung. Zwar wurde schnell Einigkeit erzielt, doch bekamen der Fraktionsvorsitzende Rainer Hufschmidt sowie die Parteivorsitzende Anne-Kathrin Borchert das Verhandlungsmandat mit anderen Fraktionen. Denn es sei klarer Wille aller Kommunalpolitiker der CDU, im Sinne Kerkens möglichst gut zusammen zu arbeiten.