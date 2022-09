Räumungsverkauf im größten Möbelhaus im Kreis Kleve : So geht es mit dem Möbelzentrum Geldern weiter

früher Möbelparadies Veert Foto: möw Foto: Dirk Möwius

Veert Im größten Einrichtungshaus des Kreises Kleve läuft der Räumungsverkauf. Geschäftsführer Peter Walter erklärt, warum geschlossen wird, was das für Mitarbeiter bedeutet, wie Kunden nun ein Schnäppchen machen können und was dort in Zukunft passiert.