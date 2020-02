Tat in Geldern : Zwei Männer überfallen 16-Jährigen

Geldern Opfer von Räubern ist am Samstag in Geldern ein 16-Jähriger geworden.

Wie die Polizei am Montag weiter meldete, ging er gegen 21 Uhr auf dem Friedrich-Nettesheim-Weg in Richtung Friedrich-Spee-Straße. Er hatte eine tragbare Musikbox bei sich. Noch auf dem Friedrich-Nettesheim-Weg kam er an zwei Männern vorbei, die an einer Parkbank standen. Auf der Friedrich-Spee-Straße bog der 16-Jährige auf der Höhe des Schwimmbades nach links in einen kleinen Weg ab, der zum Ostwall führt.