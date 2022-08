Veranstaltung in Issum : Zwei Tage Rämmi Dämmi in Issum

DJ Mike Sleeves wird bei Rämmi Dämmi am Samstagabend, 20. August, ab 19 Uhr am Platz An de Pomp in Issum auflegen. Foto: Dennis Hegmanns

Issum Die Traditionsveranstaltung kehrt in das Altbierdorf zurück. Viele sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Noch kann man mitmachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Zwei Tage lang wird im Ortskern des Altbierdorfes gefeiert. Nach längerer Pause lässt die Issumer Werbegemeinschaft mit dem neuen Vorstand und der Gemeinde Issum die Traditionsveranstaltung wieder aufleben. Am Samstag, 20. August, geht es um 15 Uhr los, am Sonntag, 21. August, wird um 11 Uhr gestartet. Rund um das Bankenviertel und auf dem Platz An de Pomp werden sich Vereine und Aussteller präsentieren.

Mit dabei sind der Mofa-& Mopedclub Forever Fifteen mit seinen historischen Fahrzeugen. Der Heimat- und Verkehrsverein bespaßt die Kinder an beiden Tagen mit einer Ballonaktion. Der Karnevalsverein Ko&Ka wird mit Kindern zusammen Karnevalsmasken basteln. Es gibt eine Preisverleihung für die besten Masken. Die Jugend der DLRG Issum-Sevelen bietet Kinderschminken an und selbstgemachte Zuckerwatte. Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Issum wird ein Einsatzfahrzeug vorstellen. Für die Kids wird es beim Stand der Feuerwehr Geschicklichkeitsspiele und bei gutem Wetter auch Wasserspiele geben. Der TV Issum wird mit Dosenwerfen und einem Glücksrad vor Ort sein. Außerdem gibt es Vorführungen auf der Bühne. Beim SV Issum können sich die Besucher beim Torwandschießen austoben. Die evangelische Bücherei ist mit einem Bücherstand dabei. Die Hundeschule SencoDogs / Such- und Ausbildungszentrum wird am Sonntag ab 16 Uhr ein einstündiges Programm mit ihren speziell ausgebildeten Suchhunden am Platz An de Pomp vorführen.

Auf der Bühne gibt es ein musikalisches Unterhaltungsmedley verschiedener Künstler. Am Samstagabend wird ab 19 Uhr DJ Mike Sleeves am Platz An de Pomp auflegen. Sonntag gibt es einen Kindertrödelmarkt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden kann man sich bei Nicoles Frittenschmiede (neben dem Parkplatz beim Rewe-Markt). Sie wird ebenfalls bei Rämmi Dämmi vor Ort sein, außerdem gibt es einen Bier- und Weinstand. Sonntag ist im Ortskern außerdem verkaufsoffen.