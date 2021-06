Aktion in Straelen : Auf Radtour mit dem Straelener Bürgermeister

Bürgermeister Bernd Kuse und Tourguide Hubert Schoofs (r.). Foto: Stadt Straelen

Straelen Drei Fahrten werden von Bernd Kuse im Juli und August angeboten. Es werden aktuelle Projekte vorgestellt. Die Bürger können dabei auch Anregungen loswerden.

Zu einer gemeinsamen Sommer-Radtour lädt Straelens Bürgermeister Bernd Kuse am 7. und 30. Juli sowie am 27. August interessierte Bürger ein. Unter dem Motto „Radeln mit dem Bürgermeister“ freut er sich auf zahlreiche Gespräche und einen vielfältigen Austausch während einer gemeinsamen Entdeckungstour mit dem Rad: „Mit sachkundiger Unterstützung unseres erfahrenen Tourguides Hubert Schoofs, der auch die beliebten Green City Rad-Touren begleitet, sind tolle Routen entstanden, die uns durch die Straelener Ortsteile führen. Wir werden verschieden Haltepunkte ansteuern. Dort möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mich vor Ort über die aktuellen Projekte in unserer Stadt auszutauschen.“

Die Touren starten jeweils um 14 Uhr und haben eine Gesamtlänge von rund 34 Kilometern. Sie sind so konzipiert, dass jeder mit oder ohne E-Bike mitradeln kann. Natürlich ist auch eine Erfrischungspause mit Kaffee und Kuchen eingeplant.

Die erste Radtour am Mittwoch, 7. Juli, startet um 14 Uhr am Straelener Marktplatz und führt über die Rathausstraße ins Gewerbegebiet Hetzert und weiter nach Hetzert. Dann geht es nach Vossum über Ixweg, Schreursweg, Steinstraße zur Fossa und nach Klein Holland. Im Bauerncafé Jacobs ist dann Zeit für eine Erfrischung, bevor über den Veenweg, Dam, Paesmühle, Kalvarienberg und den Stadtgarten zurück zum Markt in Straelen geradelt wird.

Am Freitag, 30. Juli, geht die zweite Tour ebenfalls um 14 Uhr los, aber Startpunkt ist der Marktplatz in Herongen. Die Route verläuft vom Marktplatz zum Gewerbegebiet, dann über Louisenburg, Beekerstraße, Wiesengrund, Mühlenberg, Brüxkener Straße, St. Corneliusweg, Dorfstraße, Sanger Weg, Zand, Beethovenstraße, Stadtgarten bis zum Marktplatz in Straelen. Dort ist eine Kaffee- und Kuchenpause eingeplant. Gestärkt geht es dann weiter über Auweler Feld, Auwel, Holt, Kleinholland, Kastanienburg, Lommerskamp und Nordkanal bis die Tour wieder am Marktplatz in Herongen endet. Die genaue Route für die dritte Tour steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig vor dem Termin am Freitag, 27. August, bekannt gegeben.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, bittet Bürgermeister Kuse darum, dass sich alle, die mitradeln möchten, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch über die Nummer 02834 702216 unter Angabe des Namens und einer Telefonnummer anmelden.

