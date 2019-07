Zeugen gesucht : Radler begeht Fahrerflucht

Geldern Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lief am Samstag gegen 11.45 Uhr ein 16-Jähriger aus Geldern auf dem Gehweg der Bogenstraße in Richtung Weseler Straße. Ein Radfahrer war auf dem rechten Radweg der Weseler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Als er in die Bogenstraße abbog, stieß er mit dem 16-Jährigen zusammen. Dieser verletzte sich bei dem Sturz am Arm und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Er war 16 bis 17 Jahr alt, etwa 1,80m groß und hatte dunkle, kurze Haare sowie einen 3-Tage-Bart. Er trug ein blaues T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Unterwegs war er mit einem schwarzen Mountainbike. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02831 1250.

(ots)