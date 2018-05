Straelen : Rabatt auf Couch'n'Concert-Karten

Der Verkehrsverein Straelen bietet allen Blumenmarkt-Besuchern die einmalige Chance, Eintrittskarten für das "Couch' n'Concert" mit Joris und Jupiter Jones am 29. Juni mit einem Rabatt von fünf Euro pro Karte auf dem Markt zu erwerben. Die Ermäßigung wird ausschließlich am Samstag, 12. Mai, gewährt und auch nur beim Stand auf dem Marktplatz. Die Eintrittskarten bei Schreibwaren Op de Hipt und bei Eventim werden auch an diesem Tag zum regulären Preis angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die vierte Auflage des Open-Air-Konzerts im Herzen der Blumenstadt findet erneut als Auftakt in das Stadtfest-Wochenende statt. Der Verkehrsverein Straelen ist sich sicher, mit Joris und Jupiter Jones zwei grandiose Künstler für den Konzert-Abend auf dem Markt engagiert zu haben. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Straelen und dem Hauptsponsor, den Stadtwerken Krefeld, freuen sich die Verantwortlichen schon sehr auf einen hoffentlich lauen Juni-Abend mit guter deutscher Musik.

(RP)