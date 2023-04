Klassik Fünf Bläser bringen Balsam für die Seele

Premiere in St. Maria Magdalena: Zum ersten Mal wird in Gelderns Pfarrkiche „Classic Brass“ ab Sonntag, 23. April, ab 17 Uhr auftreten. Wenn das weitgereiste Ensemble traditionell und standesgemäß das Publikum mit dem Fanfaren-Rondeau aus der ersten „Suite de Symphonies“ des Versailler Hofkomponisten Jean-Joseph Mouret begrüßt, erwartet die Zuhörer ein ganz besonders glanzvoller und zu Herzen gehender Abend. Und so strömen von Jahr zu Jahr mehr Musikliebhaber in die Konzerte des zu den besten seiner Art in Europa zählenden Blechbläserquintetts. Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem mehr als 1000 Gastspiele erfolgreich bestritten und neun vielbeachtete CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen.