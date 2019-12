Sommer-Musik im Waldfreibad Walbeck : Mit Saxofon, Trompete, Posaune und Tuba

Walbeck Kölscher Karneval bei der Sommermusik: Die 13-köpfige Brass-Pop-Band „Querbeat“ kommt ins Waldfreibad.

Direkt nach der gelungenen Premiere der Sommer-Musik im Freibad Walbeck mit Johannes Oerding geisterte ein Name für das kommende Jahr durchs Dorf: „Brings“ könnte es werden, hieß es immer wieder. Kölsche Tön werden es nun tatsächlich, aber eine deutliche jüngere Truppe kommt ins Spargeldorf: Die 13-köpfige Brass-Pop-Band „Querbeat“ wird am Samstag, 20. Juni 2020, um 20.30 Uhr auf der Bühne im Waldfreibad stehen.

Vorverkauf Karten für die Sommer-Musik im nächsten Jahr gibt es online auf www.voilakonzerte.de und ab Montag auch im Waldfreibad und bei den Niederrhein-Nachrichten in Geldern und Kleve. Der Ticketpreis liegt bei 35,50 Euro.

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser war begeistert, als Festivalveranstalter Günter vom Dorp ihm die Nachricht durch den Geschäftsführer des Freibads Benedikt May überbrachte. „Mit Tim Bendzko und jetzt Querbeat holt Geldern wieder große Top-Acts in unsere Stadt. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, so der Verwaltungschef.