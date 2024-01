Geldern Open Air Großer Rockabend mit Queen Revival Band

Eigentlich war das Programm für das Geldern Open Air abgeschlossen. Jetzt wurde aber doch noch ein weiterer Auftritt gemeldet. Mit der nach eigener Aussage besten Queen-Show Europas will die Q Revival Band am Samstag, 1. Juni, für eine unvergessliche Rocknacht im Waldfreibad Walbeck sorgen. Ob „Bohemian Rhapsody“, „We will rock you“, „It’s a kind of magic“ oder „Another one bites the dust“ – in „God Save The Queen“ sind die größten Klassiker der britischen Rockband zu hören, aber auch weniger bekannte Kompositionen. Fast so, als ob Freddie Mercury & Co. leibhaftig auf der Bühne stehen würden, heißt es von Seiten der Band. Sogar die Instrumente, Gitarrenverstärker und zahlreiche Requisiten sind an das Original angelehnt.