Unterstützung des Ehrenamts am Niederrhein Qigong Gruppe Kerken spendet Geld für Gelderner Tafel

Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch 2023 wieder ein offenes Qigong-Angebot in der Gemeinde Kerken. An einigen Sonntagen im Sommer versammelten sich bis zu dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmer in schöner Umgebung um Qigong-Lehrer Jürgen Driever herum, der möglichst vielen Menschen am Niederrhein diese Jahrtausende alte Kunst der Chinesen nahebringen möchte.