3,5 Millionen Euro veranschlagt : Stadt saniert ab Montag die Pumpstation in Veert

Veert Sie ist für die Abwasserbeseitigung des Wohngebietes „Petersfeld“ zuständig. Während der Bauarbeiten kann es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für eine umfangreiche Sanierung der Pumpstation Am Stickeshof in Veert. „Die Sanierung der 1983 in Betrieb genommenen Abwasserpumpstation ist notwendig, um die Abwasserbeseitigung des Wohngebietes ,Petersfeld´ auch künftig sicherzustellen“, teilt Stefan Aben, Leiter des Teams Erschließung im Tiefbau der Stadt Geldern mit.