Public Viewing : Straelener Fans fiebern im Finale

Straelen Public Viewing, Damen, Deutschland-England Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Rund 900 Fußball-Fans kamen in das Stadion an der Römerstraße in Straelen. Dort war von einigen Feuerwehrleuten ein „Rudelgucken“ organisiert worden. Das Daumendrücken für die deutsche Elf half letztendlich nicht.

(kla) „Mann, schade“, sagte Alexander Großmann nach dem Abpfiff. Rund 900 Fans verfolgten am Sonntagabend beim Public Viewing im Stadion an der Römerstraße in Straelen das EM-Finale der Frauen zwischen Deutschland und England, und drückten, letztlich vergeblich, dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus Straelen die Daumen. Auch ein kräftiger Regenschauer während des Spiels vertrieb die meisten Zuschauer nicht. „600 Brötchen und 700 Bratwürste, alle weg“, sagte Großmann, der die Veranstaltung gemeinsam mit anderen Feuerwehrleuten initiiert hatte.