Wachtendonk : Prozessionen zu Fronleichnam

Wachtendonk / Herongen (RP) Die Festmesse zu Fronleichnam für die Gemeindeteile Wankum und Wachtendonk von St. Marien beginnt am Donnerstag, 31. Mai, um 10 Uhr an der Burg in Wachtendonk. Sie wird von der AG Liturgie textlich und vom Musikverein "Lyra" musikalisch gestaltet. Außerdem nehmen die Bruderschaften am Gottesdienst teil.

Anschließend zieht die Prozession zum Segensaltar an der Sekundarschule und weiter über die Neustraße, Weinstraße, Feldstraße, Kirchstraße zum Segensaltar am Kirchplatz. Die Anwohner werden gebeten, ihre Häuser entsprechend zu schmücken.

In Herongen beginnt die Fronleichnamsprozession am 31. Mai um 9 Uhr an der St.-Amandus-Kirche und nimmt danach den üblichen Prozessionsweg zum Gelände der Familie Thissen, wo die Festmesse gehalten wird. Danach zieht die Prozession zurück zur Kirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein. Die Anwohner des Prozessionsweges werden gebeten, ihre Häuser entsprechend zu schmücken.

(RP)