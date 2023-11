Prozess um sexuellen Missbrauch Grundschule in Geldern – Betreuer spricht von „normalen Berührungen“

Ein 24 Jahre alter ehemaliger Mitarbeiter des Offenen Ganztags an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern muss sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen vor dem Landgericht Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann aus Straelen vor, von Anfang 2022 bis Januar 2023 als Betreuer in mindestens 58 Fällen neun Kindern gegenüber wiederholt übergriffig geworden zu sein. Am Dienstag war der Prozessauftakt.