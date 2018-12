Prozess um Amphetamin-Produktion in Wachtendonk: Drogenküche auf dem Bauernhof

Prozess um Amphetamin-Produktion in Wachtendonk

Prozessauftakt in Kleve: Sechs Angeklagte müssen sich wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Wachtendonk/Kleve Fünf Männer und eine Frau müssen sich seit Donnerstag vor dem Klever Landgericht verantworten, weil sie in Wachtendonk die Aufputschdroge in einer professionellen Drogenküche auf einem Bauernhof hergestellt haben sollen.

Als Staatsanwalt Ralf Trepmann der Presse kürzlich einen bevorstehenden Drogenprozess in Kleve ankündigte, sprach er von einer „neuen Dimension“. Warum selbst der erfahrene Anklagevertreter und seine Kollegen bei den Ermittlungen ungläubig prüften, ob sich in der Kalkulation nicht irgendwo eine Null zu viel eingeschlichen hatte, wurde bei Prozessbeginn am Donnerstag schnell deutlich.