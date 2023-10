Mitarbeiter des Offenen Ganztags Anklage wegen 58 Missbrauchsfällen an Gelderner Grundschule

Ein früherer Mitarbeiter des Offenen Ganztags (OGS) an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern muss sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in insgesamt 58 Fällen vor dem Landgericht Kleve verantworten. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren.