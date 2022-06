KLEVE/STRAELEN : Noch kein Urteil im Prozess um Messerstecherei

Am Landgericht musste die Verhandlung vertagt werden. Foto: Eirik Sedlmair

KLEVE/STRAELEN Weil das Gewaltopfer im Prozess gegen einen 29-jährigen Guineer zum zweiten Mal nicht als Zeuge vor Gericht erschienen ist, musste die Verhandlung am Landgericht in Kleve erneut vertagt werden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im November 2021 in einer Straelener Flüchtlingsunterkunft auf den anderen Mann eingestochen zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus