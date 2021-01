Protestbanner in Veert : Protest: Verkehrskonzept fürs „Lüßfeld“ gefordert

Veert Die Bürgerinitiative um Hanneke Hellmann befürchtet ein Verkehrschaos, wenn das Neubaugebiet in Veert wie geplant durchgesetzt wird. Seit Heiligabend hängt ein Protestbanner an der Grunewaldstraße.

Vor Weihnachten bekamen die Anwohner rund um das geplante Neubaugebiet „Im Lüßfeld“ in Veert Post von der Bürgerinitiative um Hanneke Hellmann. „Liebe Nachbarn, wir wissen, dass Sie vielleicht mehr Sorgen um Ihre Gesundheit haben, als dass Sie sich mit dem neuen Wohnbaugebiet ,Im Lüßfeld‘ beschäftigen möchten.“ Weiter heißt es sinngemäß: Aber sollte das Baugebiet so umgesetzt werden wie geplant, also ohne die Öffnung des Dreihöfewegs, dann, so prognostiziert es die Bürgerinitiative, werde es zu einem Schleichverkehr aus dem Neubaugebiet durch die Straße am Booshof kommen, bei dem auch die gebotene Schrittgeschwindigkeit nicht immer eingehalten werde. „Der Verkehr hat, wie in anderen Stadtteilen Gelderns auch, sehr zugenommen“, meint Hellmann. „Auch viele Radfahrer, vor allem Schulkinder, nutzen die Strecke und wären durch einen stärkeren Autoverkehr gefährdet.“ Sie appelliert an die Anwohner, in ihrem eigenen Interesse, die Planungen weiter zu verfolgen.