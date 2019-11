Proklamation in Geldern : Dreifaches Helau auf Prinzessin Victoria II.

Prinzessin Victoria II. regiert mit ihrer Pagin Melinda in Geldern. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Am Freitag wurde die Proklamation der neuen Gelderner Kinderkarnevalsprinzessin gefeiert. Victoria II. hält in dieser Session das Zepter in der Hand.

Rotjacken, Fahnen und Mini-Garde. Unter tosendem Beifall zog der KKG Geldern am Freitagabend in den Saal ein. In ein blau-weißes Samtkleid gehüllt folgte die neue Tollität Victoria II (Filla). Ob KKG Kapellen, Blau-Weiß Hartefeld oder AKG Achterhoek – alle erschienen, um die neue Prinzessin hochleben zu lassen.

Nach der Abschiedsrede von Prinzessin Laura hat Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser Victoria als neue Prinzessin inthronisiert und ihr das funkelnde Zepter übergeben. Damit war es offiziell: Victoria II. herrscht in dieser Session über Geldern. Die ehemalige Prinzessin Laura überreichte die KKG-Orden und Sessionsorden an ihre Nachfolgerin. Diese revanchierte sich mit einer Rede und einem Geschenk an Laura. Eltern, Bürgermeister, Pagin Melinda und Laura neigten die Köpfe vor der neuen Prinzessin, um sich die Orden umlegen zu lassen.

Info Kommende Termine der Karnevalisten Geldern Karnevalistischer Neujahrsempfang am Samstag, 4. Januar, ab 17.11 Uhr in der Halle Gelderland. Die Gäste erwartet ein Programm mit Gesang, Tanz, Reden und Ehrungen – inklusive Auftritt von De Frau Kühne.

Im Anschluss an Reden und Ordensverleihungen kamen auch die Tanzdarbietungen nicht zu kurz. Solo-Tänzerin Irina des KKG-Geldern strahlte im glitzernden Kostüm vor den Zuschauern. „Wir sind dieses Jahr die Ersten mit der Proklamation. Mit uns startet die Session“, sagte Anja Willems, Betreuerin der Kinderkarnevalsprinzessin. Unzählige tümmelten sich um die neue Prinzessin, um ihr zu gratulieren. Laute „Helau-Rufe“ erschallten im Saal. Die frisch gebackene Prinzessin verteilte duftende Weckmänner. „Am 4. Januar findet dann der Neujahrsempfang statt“, so Willems. Dabei werde auch die neue Prinzessin erstmalig einen Solo-Tanz aufführen.

Die Feierlichkeiten waren an dieser Stelle aber noch nicht vorbei. „Lothar Wleczyk wird jetzt noch ein paar Lieder singen“, so Christiane Plaumann, Präsidentin der Gelderner Karnevalisten. Damit solle dem heutigen Festakt das Sahnehäubchen aufgesetzt werden. „So lassen wir dann den Abend schön ausklingen“, sagte sie. „Die Straelener Prinzengarde ist extra für die Gelderner Prinzessin, die aus Straelen ist, gekommen“, erzählt die 53-Jährige.

Am Rande des närrischen Geschehens legte auch die neue Karnevalsprinzessin mal eine Pause ein. „Wir haben noch bis gestern Weckmänner gebacken, das Kleid genäht und das neue Zepter fertig gemacht“, berichtete die zwölfjährige Victoria Filla. Der Solo-Tanz, den sie beim Neujahrsempfang das erste Mal aufführen wird, mache ihr keine Angst. „Ich bin gar nicht nervös. Ich habe früher Ballett getanzt und hatte deshalb schon viele Aufführungen“, sagte sie selbstbewusst.