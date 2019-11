Proklamation : Elke I. regiert die Veerter Narren

Veert Mit einem prunkvollen roten Gewand und einer glitzernden Blumengarde, machte die neue Regentin am Samstagabend mächtig Eindruck. Viele gut gelaunte Besucher und Tanzdarbietungen bestimmten den Abend.

Die Besucher waren um 21.30 Uhr dann extrem gespannt darauf, wer denn nun die Veerter Närrinnen und Narren in die jecke Zeit führen wird, da erschien Elke I. (Schüren) in einem roten Kleid mit ihrer silbern funkelnden Blumengarde. Erstmalig in der Geschichte des VVK überreichte danach Bürgermeister Sven Kaiser das Zepter an die neue Regentin.

Annegret Bosch, die Mutter der Tollität, hielt die Laudatio, in der sie verriet, dass die Prinzessin in Vernum geboren wurde. Es war schon immer Elke Schürens Wunsch, Floristin zu werden, was sie zu einer Ausbildung im örtlichen „Blumencenter de Does“ brachte, wo sie seither arbeitet. Elke I. war in der Session 2008/2009 Gardistin von Renate II. und zog 2009 mit ihrer Familie von Hartefeld nach Veert, in ein Haus auf dem Hovenweg. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in etlichen Fördervereinen und VVK-Gruppen, was natürlich eine perfekte Würdenträgerin aus ihr macht.